Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İstanbul Güncellenen ’Bylock’ listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.
(Görüntülü Haber) SP'li Mustafa Yaman'a ilk duruşmada beraat (1)
Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İstanbul Güncellenen ’Bylock’ listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.
09 Ocak 2018 Salı 15:58
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