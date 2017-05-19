Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

(Görüntülü Haber) Sözcü Gazetesine operasyon (ek) muhabir Gökmen Ulu evinin önünde açıklama yaptı

İZMİR / Sözcü Gazetesi ' ne operasyonda adı geçen İzmir Muhabiri Gökmen Ulu evinin önünde gazeticilere açıklama yaptı. Ulu, " Bu konuda bize ulaşan hiçbir şey yok bende basından öğrendim bekliyorum şu an evdeyim şuana kadar gelen...

İZMİR / Sözcü Gazetesi ' ne operasyonda adı geçen İzmir Muhabiri Gökmen Ulu evinin önünde gazeticilere açıklama yaptı.

Ulu, " Bu konuda bize ulaşan hiçbir şey yok bende basından öğrendim bekliyorum şu an evdeyim şuana kadar gelen giden yok bizim avukatımız açıklama yaptı. Biz gazeteciyiz evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan tertemiz ölecek olan gazeteciyiz eğer yine son yıllarda benzerlerinde olduğu gibi gazetecilik suç olacaksa gazetecilik suç değildir.

Hepsine spekülasyonların daha fazlasına biz gereken cevapları zaten verdik Avukatımız Celal Ülgen de açıklama yaptı. Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında biz gazeteciler olarak bu hakikatleri yazdık. Basından öğreniyorlardı insanlar haklarında çıkan kararları haberleri yoktu. Benim hiçbirşeyden haberim yok sizlerle beraber bekliyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246