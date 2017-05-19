(Görüntülü Haber) Sözcü Gazetesine operasyon (ek) muhabir Gökmen Ulu evinin önünde açıklama yaptı

İZMİR / Sözcü Gazetesi ' ne operasyonda adı geçen İzmir Muhabiri Gökmen Ulu evinin önünde gazeticilere açıklama yaptı.

Ulu, " Bu konuda bize ulaşan hiçbir şey yok bende basından öğrendim bekliyorum şu an evdeyim şuana kadar gelen giden yok bizim avukatımız açıklama yaptı. Biz gazeteciyiz evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan tertemiz ölecek olan gazeteciyiz eğer yine son yıllarda benzerlerinde olduğu gibi gazetecilik suç olacaksa gazetecilik suç değildir.

Hepsine spekülasyonların daha fazlasına biz gereken cevapları zaten verdik Avukatımız Celal Ülgen de açıklama yaptı. Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında biz gazeteciler olarak bu hakikatleri yazdık. Basından öğreniyorlardı insanlar haklarında çıkan kararları haberleri yoktu. Benim hiçbirşeyden haberim yok sizlerle beraber bekliyorum" dedi.