(Görüntülü Haber) Sözcü Gazetesi yayın yönetmeni ve yazarlarından açıklama

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile yazarlar Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın basın toplantısı düzenledi. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz, "Bizim beklemediğimiz bir şeydi. Daha önceden böyle haberler alıyorduk. Operasyon yapılacak diye duyuyorduk. Ama inanmıyorduk" dedi. "DÜNYANIN HER YERİNDE HABERDİR" "Bu iktidarın böyle bir şey yapacağına aklımız ermiyordu, düşünemiyorduk" diyen Yılmaz, "Çünkü burası bildiğimiz kadarıyla demokratik hukuk devleti. Böyle bir şey yapacaklarına anlam veremiyoruz. Bir cumhurbaşkanının bir yerde tatil yapması 1 hafta ortadan kaybolduktan sonra onun bulunması gazetenin görevidir. Muhabir araştırır ve bulur. Bundan evvel Demirel ve Özal'da da oldu. Bu arkadaşımıza da Marmaris'te eşinden dostundan bilgi geliyor. Deneyimli bir arkadaşımız. Arkadaşları telefon ediyor 'sayın cumhurbaşkanı burada dinleniyor' diye. O da haber almak için gidiyor ve esnafla, vatandaşla konuşuyor. Hatta vatandaşlar, 'biz dışarı çıkamıyoruz. Trafikten yandık' diye şikayetlerde bulunuyor. O gün haberi geçiyor. O gece de talihsiz şekilde darbe oluyor. Şimdi ertesi gün yandaş dediğimiz gazeteler de bizim patronumuzu hedef alan 'Kaçacak. Yakalayın, tutuklayın. Cumhurbaşkanının yerini bildirdi' diye bu tür haberler çıkmaya başlıyor. Dünyanın her yerinde haberdir. Zaten bunu yapamazsanız gazetecilik yapmayın" diye konuştu. YAZARLARDAN AÇIKLAMA Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ise, " Bu operasyonun yapılış tarihi bile arkasındaki hedeflenen niyeti gösteriyor" dedi. Yazarlardan Uğur Dündar da, " Bu çamur bize hiçbir şekilde yapışmaz. Yanımda oturan Soner Yalçın, FETÖ'cülerin kumpasıyla zindanda güzel yıllarını geçirmiş bir kalem erbabıdır. Çok değerli bir yazardır. Ben her türlü iftiralarına, kumpaslarına maruz kalmış, atılmadık çamur bırakılmamış, çok şükür yapışmamış Atatürk'ün yolunda ilerleyen, yaşasın Cumhuriyet diyecek bir vatanseverim. Eğer bu suçsa suçluyum" diye konuştu. Soner Yalçın da, "Biz kendimizi iktidarlara anlatmak zorunda değiliz. Biz, FETÖ'yle olan mücadelemizi sadece sorumluluk duyduğumuz halkımıza anlatırız. Biz bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz. Sadece bu operasyonda benim elde ettiğim sonuç şudur; kandırılanlar kandırılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.