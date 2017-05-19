EVİNDEKİ ARAMANIN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, İzmir Karşıyaka'daki evinde yapılan aramanın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökmen Ulu'nun işlemlerinin ardından, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı (2)
EVİNDEKİ ARAMANIN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, İzmir Karşıyaka'daki evinde yapılan...
19 Mayıs 2017 Cuma 22:30
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