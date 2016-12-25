(Görüntülü Haber) Soylu: PKK mart başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını görecek

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’e geldi. Soylu, "PKK gelecek Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek" dedi. Siirt’ten karayolu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte Bitlis’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Polisevi önünde Bitlis Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Karşılama ardından Bakan Soylu ilk olarak esnaflar ve STK temsilcileriyle kahvaltı yaptı. Burada konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelenin önemine değindi. "PKK, MART AYI BAŞINDA BU ÜLKEYLE OYUN OLMAYACAĞINI GÖRECEK" Mardin, Diyarbakır ve Siirt ziyaretlerinin ardından Bitlis’e geldiklerini belirten Bakan Soylu, bu ziyareterin bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi. Ziyaretlerin sadece terör eksenli olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Ziyaretlerimiz; ekonomik ve kalkınma eksenlidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi terörle anılan yerler olmamalıdır. PKK gelecek Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bitlis buralar medeniyet şehirleridir. Bu kadim merkezlerin sadece terörle anılması mümkün değildir. Bu şehirlere olan ilgiyi artırmak, talep, beklentileri yerinde incelemek için buradayız. Burada görev yapan kamu personelinden, kanaat önderlerine kadar herkes bize yol gösteriyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız sürekli dile getiriyor. Meydana gelen olaylar moralimizi bozuyor. 15 Temmuz sonrası OHAL uygulanmaya başlandı. OHAL milletimizin hayatını etkilemeyecek demiştik. Bütün bunlar devam ederken biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hızlı tren, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Vatandaşın beklediği yatırımları tek tek hizmete açıyoruz. Teşvik paketi Diyarbakır’da açıklandı. Yatırım hamlesi büyük hızla devam ediyor. Bunu terörle sıvamaya çalışıyorlar. Türkiye geleceğe dair büyük hamlesi olan güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığın en üst seviyesinde olduğunu belirtmek isterim. Biz bu topraklar üzerinde Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı bir kardeş olarak yaşamaktayız. Bütün dünya terörü bir siyaset malzemesi olarak kullanamayacağını anlamalı. Bu belayla bütün dünya ülkeleri top yekün mücadele etmelidir." "BU COĞRAFYANIN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ" Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyanın parçası olduğunu belirten Bakan Soylu, önemli bir zaman diliminde olduklarını kaydederek şöyle devam etti: "Bakınız etrafımızda bir coğrafya oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu Ortadoğu’da ortaya koyarak başladılar. Bu millet Irak toprağıdır. Yüzlerce yıllık Suriye parçasıdır. Mısır, Azerbaycan, İran, Balkanlar. Nerden bakarsanız bakın biz bu coğrafyanın çok önemlidir parçasıyız. Dünya'nın en büyük güçleri bir araya gelseler dahi bu doğal hadiseyi bozamazlar. Etrafımızda ateş çemberi olmasına rağmen Avrasya tünelini açıyoruz. Dünyanın gözünün içine baka baka yapıyoruz. Hedef koyuyoruz. Artık kendi aracımızı üretecek konuma geleceğiz. Uydumuzu gönderiyoruz. Kendi imkanlarımızla bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Biz sadece terör örgütünü tasfiye etmek için mücadele etmiyoruz. Çocukları, anne ve babalarının yanından alıp bir canlı bomba yapan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Bin yıldır bu coğrafyada onlarca oyunla karşı karşıya kaldık. Bu kadar üstüne gelinen bir millet olmamıza rağmen ne ederlerse etsinler, bu bayrak altındaki birlikteliğimiz devam edecek." FETÖ'ye de değinen Bakan Soylu, "FETÖ konusunda yapılan çalışmaların henüz başındayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Daha işin yüzeyindeyiz. FETÖ denen sinsi ve baş belası bir örgütten bahsediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birliktet esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.