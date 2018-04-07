(Görüntülü Haber) Sosyal medyada su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu

ADANA, () - ADANA'da iki kişinin üzerlerinde bulunduğu at arabasıyla su kanalında ilerlediği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada rağbet gördü. Adana'da su kanalında, yaklaşık 2 metrelik suda at arabasıyla ilerleyen 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, hemen cep telefonlarına sarıldı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan çevre sakinleri, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.