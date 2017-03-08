(Görüntülü Haber) SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE HAKARET VE AŞAĞILAMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL() Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret, ayrıca yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını küçük düşürücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının ardından sosyal medya hesaplarında yapılan olumsuz paylaşımlarla ilgili soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma kapsamında bir hesaptan, bombalama olayını destekleyen ve hakaretler içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada polis, IP numarasını kullanarak paylaşımları yapan kişiyi belirledi. Yapılan çalışmalarda Bursa, Orhangazi'de oturduğu tespit edilen şüphelinin evine baskın yapıldı. Baskında şüpheli Murat K., gözaltına alınırken, evindeki tablet bilgisayar ve taşınabilir hard diskine incelenmek üzere el kondu. Bir üniversitenin, kamu yönetimi bölümünden mezun olan Murat K.'nın işsiz olduğu belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerlere hakaret ve T.C. hükümetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.