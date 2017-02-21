(Görüntülü Haber) Sosyal medya hesabını ele geçiren kişi ölüm ilanını paylaştı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bakkallık yapan 47 yaşındaki Hakan Tatlı'nın Facebook hesabını ele geçiren kişi, hastanede muayene edildiği sırada çekilen fotoğrafının altına 'Hakan Tatlı kalp krizi geçirip vefat etti' yazdı. Mesajı okuyarak bakkala ve evine akın eden akrabaları ile arkadaşları Hakan Tatlı'nın yaşadığını görünce şaşırdı. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde 19 yıldır bakkal işleten Hakan Tatlı'nın Facebook hesabı, kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Hakan Tatlı'nın iki yıl önce hastanede muayene edildiği sırada çekildiği fotoğrafı kullanan kişiler, fotoğrafın altına 'Hakan Tatlı kalp krizi geçirip vefat etti' yazdı. Paylaşımın ardından Hakan Tatlı'nın işyeri ve evi başsağlığı dilemek isteyen akrabaları ve arkadaşlarının akınına uğradı. Bakkala gelen bir komşusu Hakan Tatlı'nın yaşadığını görünce baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bakkala gelen arkadaşları konuyu öğrendikten sonra Hakan Tatlı ile birlikte fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hesabını kurtaran Hakan Tatlı, olayın aslını duyurdu. Hakan Tatlı daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu'na giderek şikayette bulundu. Hakan Tatlı telefonuna gelen bir linke girdikten sonra hesabının ele geçirildiğini belirterek, "Cumartesi akşamı saat 19.00 sıralarında cep telefonuma arkadaşımdan bir link geldi. Açtığımda ekran kararıp telefon kilitlendi. Telefonu açınca facebook sayfamda kalp krizi geçirip öldüğüm ilan edilmiş. 2 yıl önce hastanede kalp grafiği çekildiğim fotoğraf kullanılmış. Yakın çevrem ve ailem bana ulaşmaya çalıştı. Yıllardır tanıdığımız bir komşu ablamız benim yaşadığımı görünce bayıldı. Hastaneye götürdük. Yakınlarım gözyaşları arasında bakkala geldi. Ölümü her canlı tadacak buna hazırız. Ama birçok tanıdığımın bu haberi almasına üzüldüm. Polise giderek şikayette bulundum" dedi. Hakan Tatlı'nın ölüm haberi kendisini çok üzdüğünü söyleyen mahalle esnafından Osman Sarnıç, "Hakan beyden alışveriş yapıp eve geldim. Bir yakınım telefonla arayıp Hakan'ın vefat ettiğini söyledi. Sosyal hesabına baktığımda öldüğü haberini gördüm. Sonra balkona çıkıp kendini bakkalın önünde görünce rahatladım. Bunu yapanları kınıyorum" diye konuştu.