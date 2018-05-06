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(Görüntülü Haber) Sorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurdu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yağmurun ardından etkili olan dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Sebze bahçeleri ise yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Sorgun'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yaklaşık 15 dakika dolu yağdı....

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yağmurun ardından etkili olan dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Sebze bahçeleri ise yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Sorgun'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yaklaşık 15 dakika dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde, aralıksız yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü. Çatı olukları doludan tıkanırken, sular altında kalan sebze bahçelerinde su birikintileri oluştu. Çocuklar, yol kenarında biriken dolu taneleriyle oynadı. Bazı çocuklar ise topladıkları fındık büyüklüğündeki dolularla kartopu yapmaya çalıştı.

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