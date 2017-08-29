Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), () - MERSİN’in Anamur İlçesi’nde Devlet Hastanesi bahçesinde sopalı saldırısı sonucu kırılan Atatürk büstünün yerine yenisi monte edildi. 24 Ağustos'ta akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 48 yaşındaki Y.S., hastane bahçesindeki Atatürk büstüne sopa ile saldırarak kırdı. İhbar üzerine gözaltına alınan Y.S., mahkemece akıl sağlının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Büyük tepki çeken saldırıda hasar gören Atatürk büstünün yerine ise yenisi monte edildi.
(Görüntülü Haber) Sopalı saldırıda kırılan Atatürk büstü yenilendi
Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), () - MERSİN’in Anamur İlçesi’nde Devlet Hastanesi bahçesinde sopalı saldırısı sonucu kırılan Atatürk büstünün yerine yenisi monte edildi. 24 Ağustos'ta akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen...
29 Ağustos 2017 Salı 17:01
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