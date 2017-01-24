(Görüntülü Haber) Soma davasına devam edildi

MANİSA'nın Soma İlçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından açılan, 6'sı tutuklu toplam 51 sanıklı davanın 14'üncü duruşmasına ikinci günde devam edildi. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya 6'sı tutuklu toplam 46 sanık ile ölen madencilerin yakınları ve avukatları katıldı. Haklarında açılan dava bu dosyada birleştirilen, facianın meydana geldiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan ile 4 yönetim kurulu üyesi ise gelmedi. Duruşmanın öğlenden önce ve sonraki bölümlerinde sanık ve müdahil avukatlarının beyanları alındı. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, test merkezi kurulması, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması, bilirkişilerin dinlenmesi, adli tıp ve otopsi raporlarını veren uzmanların dinlenmesi ile ilgili taleplerin tümünün reddine karar verdi. Duruşma yarın sabah üçüncü gün oturumuyla devam etmek üzere ertelendi. MAHKEME YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR İDİDASI Davanın ikinci oturumu öncesi, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer'in de katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Müdahil avukatlarından Denizer Şamlı yaptığı açıklamanda, bazı basın ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Şamlı, "Soma Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç dilekçesini bu öğleden sonra buradan vermeyi düşünüyorduk. Ancak beyanlar için sıra yeni bize geldiği için suç duyurusunu yarın sabah Soma Cumhuriyet Savcılığı'na vereceğiz. Burada basını ve kamuoyunu bilgilendirmek için bu basın açıklamasını yapma gereği hissettik" dedi. Davanın sona yaklaştığını belirten Avukat Şamlı, "Davadaki tüm belgeler, bilgiler, bilirkişi raporları, uzman raporları olayın gerçekleşmesindeki sanıkların sorumluluğunu ağır kusurlarını, ihmallerini, bu iş cinayetinin oluşmasına neden olan kişileri ve onların fiillerini açık olarak ortaya koydu. En son bilirkişi raporu da bu biçimde belirlemelerde bulundu. Davanın sonuna geldikçe sanıkların sorumlulukları daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Sanıklar, aslında baştan beri davada yarım ağızla söyledikleri şeyleri tam ağıza çevirdi. Kabaca bu işin bir sabotaj sonucu meydana geldiği gibi ifadeleri ve beyanlarını daha sık dile getirdiler. Gerçek dışı, soyut, hiçbir dayanağı ve delili olmayan bu beyanları da sıklıkla dile getirdiler. Yargılamayı bu yönde etkilemek için ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundular. Bir takım medya ve basın yayın organlarında, malum bir takım basın yayın organlarında çıkan haberlere adı sanı duyulmayan ama bir takım amaçlara hizmet ettiği belli olan internet sitelerinde bir takım haberler çıktı. Haberlerin özü şu; 'Mağdur aile avukatlarının aslında terör örgütünün faaliyetlerini yürüttüğü, mahkeme heyetinin paralel ve gizli bir yargılama yaptığı, mahkeme heyetinin Whatsapp'dan yargılama yürüttüğü, sanıkların bütün taleplerini reddettiği, aslında gerçeklerin ortaya çıkarılmasına engel olduğu' gibi ipe sapa gelmez birçok suçlama ve birçok haber bu basın ve yayın organlarında çıktı. Bu basın yayın organlarından bu haberlerin çıkmasının nedeni ve amacı mahkemede sanıkların yapamadığı senaryoyu, medya organlarında göstererek bir etki alanı yaratıp, mahkemeyi yönlendirme, etkisi altına alma, belli bir kamuoyu yaratma amacına yöneliktir. Biz bu haberlerin iftira, hakaret ve adil yargılamaya teşebbüs başlıkları altında Türk Ceza Yasası'nı ihlal ettiğini düşünüyoruz. Suç duyurumuz da bu yöndedir ve yarın Soma Cumhuriyet Savcılığı'na verilecektir" diye konuştu. CHP Manisa Milletvekili Tur yıldız Biçer de bu şikayete müdahil olduklarını belirtip, Soma Davası'na sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi. 'AK PARTİ ELİNİ FETÖ SABUNU VE ŞAMPUANIYLA YIKIYOR' "AK Parti elindeki tüm kiri, iktidar olduğu süre içindeki tüm kanı yıkamak için bulduğu bir sabunu, bir şampuanı FETÖ'yü kullanıyor" diyen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise şunları söyledi: "Şimdi de Soma'daki sorumluluklarını, ellerindeki kiri ve kanı FETÖ şampuanı ile yıkamak Soma'ya sabotaj deyip kendilerini aklamak istiyorlar. Bunu Uludere için yaptılar, bunu Rus uçağının düşürülmesi için yaptılar, bunu Hrant Dink cinayeti için yaptılar, şimdi de burası için söylüyorlar. Buna karşı yarın Soma'da bir suç duyurusunda bulunacağız ve bu meselenin peşini bırakmayacağız." DAVANIN GEÇMİŞİ Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde, hazırlanan iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak, bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. DAVANIN SANIKLARI Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık: Maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.