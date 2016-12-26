(Görüntülü Haber) Soma Davası'nda eski yönetim kurulu başkanı Gürkan ilk kez ifade verdi

Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada, Soma Holding Yönetim eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi. Talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, 37 şikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı. Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır" diyerek beraatini talep etti. Gürkan ifade verdiği sırada şikayetçiler "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit ile 37 madencinin ailesi "müşteki" sıfatıyla katıldı. Kimlik sorgusu yapılan Alp Gürkan emekli olduğunu ve 2 bin lira aylık geliri olduğunu beyan ederken; sanık Mustafa Yiğit muhasebeci olduğunu ve aylık gelirinin 9 bin 900 lira olduğunu belirtti. "SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM" Sanık sandalyesine çıkan Alp Gürkan, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını yazılı sundu. Gürkan'ın avukatı Abdurrahman Gök de müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi. Bazı müştekiler bunun üzerine "Niye onun ayrıcalığı ne? 301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdılar. Müşteki avukatları ise Alp Gürkan'a soru sorabilmek için ifadesini özetlemesini istediler. "MEVZUATA AYKIRI BİR İŞLEM YAPILDIĞINI SANMIYORUM" Bunun üzerine tekrar sanık sandalyesine alınan Alp Gürkan, "2013 yılı Aralık ayında yaşımın ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ederek ayrıldım. Yerime oğlumu getirdim. Ondan sonraki süreçte işletmeyle bir ilgim kalmadı. Şirkette neler oldu bilmiyorum. Oğlumun madencilikle bilgisi ve ilgisi olmadığından dolayı işletmeden ayrıldıktan sonra Ramazan Doğru'yu yönetim kuruluna aldım. Ancak emekliligimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum. Bu şirket Türkiye'de ileri madencilikle ilgilenmiş, 7 bin kişinin çalıştığı bir işletmedir. Bu olayın herhangi bir şekilde normal bir maden kazası olduğu kanısında değilim. Olaydan sonra bütün raporları takibe aldım. Bilirkişilerin vermiş oldukları raporlar sadece kurgudan ibaret. Ben hukukçu değilim, mühendisim. Bizim kurgumuz daha mantıklıdır" diye konuştu. "2014'E KADAR HİÇBİR KAZA OLMADI" Şikayetçi avukatlarının "Önüne geçilemeyen yangınların yaşandığı bir işletmeyi nasıl devraldınız?" sorusuna Gürkan, "Biraz madencilikle ilgili bilgi sahibi olunsa bu soru sorulmazdı. Bu tip ocaklarda yangın çıkabilir, biz 20 senedir o bölgedeyiz. Soma'daki tüm maden sahaları yangına müsaittir. Ama yetiştirdiğimiz ekiple yangına müdahale ederiz. Yangın riskinden dolayı bu işletmenin işletilemeyeceği kanısında değiliz. İşletmeyi tamamen yeniledik. Kademeli üretime başlanmıştır. 2009'dan 2014'e kadar madende hiçbir kaza da olmamıştır" diye cevap verdi. "ŞİRKETLERİ AYAKTA TUTABİLMEK İÇİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPTIM" Gürkan, şikayetçi avukatlarının "Rahatsızlandığınız için emekli olduğunuzu söylüyorsunuz, ancak Tilaga Madencilik'in yönetim Kurulu Başkanı olarak görünüyorsunuz?" sorusunu da "Olaydan sonra işletmenin tüm yöneticileri tutuklandığı için şirketleri ayakta tutabilmek adına yönetim kurulu başkanlığına geçtim. Ancak şirketlerin yönetimine de genel müdür atadım" şeklinde yanıtladı. "ÜRETİM MEKANİZE HALE GELDİĞİ İÇİN YÜKSELDİ" "Yıllık 1,5 milyon ton olarak belirlenmiş üretimi 3 milyon tona nasıl çıkardınız?" sorusuna ise Gürkan, "Üretim ileri düzeyde mekanize hale geldiği için yükselmiştir" diye cevap verdi. Gürkan, "Havalandırmaya ilişkin revizyonları neden uygulamadınız" sorusuna da "Bu konu benim ihtisas alanım değil. Teknik bilgim yok" diye yanıt verdi. USUL TARTIŞMALARININ ARDINDAN SORU CEVAPLAMADI Gürkan'ın sorgusu yapıldığı esnada avukatları hemen hemen tüm sorulara itirazda bulundu. Şikayetçi avukatları etkin sorgulama haklarının olduğunu belirterek sorularının engellenmemesini talep etti. Ancak mahkeme başkanı, talimat mahkemesi olduğu ve tüm dosyanın kendilerinde olmadığı gerekçesiyle soruları buna göre sorulması uyarısında bulundu. Bir süre yaşanan usul tartışmalarının ardından Alp Gürkan, diğer sorulara cevap vermeyeceğini belirtti. DİĞER SANIK DA BERAATİNİ TALEP ETTİ Diğer sanık Mustafa Yiğit ise "Hayatını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bilirkişi raporunda yazanları ve iddianameyi kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, talimat gereğinin yerine getirildiğini belirterek dosyanın asıl mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından şikayetçiler, "301 kişi, insan bir başsağlığı diler!", "Babasın baba! Eşlerimizi öldürdün" diye bağırarak tepki gösterdiler. Duruşma salonundan çıkmayan Gürkan'ın tüm şikayetçiler adliyeden çıkarıldıktan sonra arka taraftan çıkarıldığı öğrenildi. İDDİANAME Daha önce hakkında takipsizlik kararı verilen Alp Gürkan ve bazı sanıklar hakkında, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasına gelen bilirkişi raporunda kusur atfedilmesi üzerine, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizliğin kaldırılması talebi üzerine Alp Gürkan ile birlikte 5 sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. DİSK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI Duruşma sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, aileler ve avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı. Kani Beko açıklamasında "Sanıyorum bundan sonraki duruşma Akhisar'da devam edecek. Evet biz Akhisar'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak hazır bulunacağız. Bu yapılacak olan duruşmadan bir beklentimiz var. Beklentimiz şu; ders niteliğinde bir hakimin karar almasını bekliyoruz. Neden almasını bekliyoruz? Bundan sonra bizim çocuklarımız, madenlerde işçi sağlığı iş güvenliği alınmadığından dolayı ölmemeleri için ve bugüne kadar 301 şehit olan kardeşimizi unutmamak için ders niteliğinde bir karar çıkartmasını bekliyorum. Ben bundan sonraki duruşmalarda da, duruşma öncesi, duruşma sonrası şehit olan kardeşlerimizin aileleriyle birlikte olacağımızın buradan sözünü veriyorum" dedi.