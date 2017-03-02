Nursima KESKİN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 301 işçinin öldüğü Soma'daki maden faciasında acılı ailelerle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Suçluların hak ettikleri cezayı alması gerektiğini söyleyen Elmas Kaya'nın "Kafalarımı duvarlara vura vura duruyorum. İntihar edemedim Allah korkusuna edemedim, Allah beni cehenneme atar orada da oğlumu göremem diye. Nefes alamıyorum. Adalet varsa Türkiye'de bizim için de olsun sadece zenginler için olmasın" sözleri herkesi duygulandırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 301 işçinin öldüğü Soma'daki maden faciasında acılı ailelerle Meclis Basın Kapısında basın toplantısı düzenledi. Maden faciasında çocuğunu, eşini kaybeden aileler adalet istediklerini suçlulara hak edilen cezanın verilmesi gerektiğini söylediler. Soma'da oğlunu kaybeden Elmas Kaya'nın "Kafalarımı duvarlara vura vura duruyorum. İntihar edemedim Allah korkusuna edemedim, Allah beni cehenneme atar orada da oğlumu göremem diye. Nefes alamıyorum. Adalet varsa Türkiye'de bizim için de olsun sadece zenginler için olmasın" sözleri herkesi duygulandırdı.
(Görüntülü Haber) Soma'da oğlunu kaybeden anne: Cehennemde oğlumu göremem diye intihar edemedim
Nursima KESKİN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 301 işçinin öldüğü Soma'daki maden faciasında acılı ailelerle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Suçluların hak ettikleri cezayı alması gerektiğini söyleyen Elmas Kaya'nın...
02 Mart 2017 Perşembe 13:12
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