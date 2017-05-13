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(Görüntülü Haber) Soma'da acının yıl dönümünde, yürekler birleşti (3) (Röportajlar)

ÇOCUKLARIYLA EŞİNİ ZİYARET ETTİ Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üçüncü yıldönümünde, acının yaşandığı maden şehitliğini aileler gün boyu ziyaret etti. Madende can verenlerden İlyas...

ÇOCUKLARIYLA EŞİNİ ZİYARET ETTİ Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üçüncü yıldönümünde, acının yaşandığı maden şehitliğini aileler gün boyu ziyaret etti. Madende can verenlerden İlyas Yıldırım'ın eşi Şerife Yıldırım da çocukları Ramazan Yıldırım ve Ömer Yıldırım'la geldi. Şerife Yıldırım eşinden kalan maaşla geçimlerini sağladıklarını söyleyip, olayda sorumluluğu bulunanların bir an önce cezalandırılmasını istediğini, ancak umudunun olmadığını ifade etti. ŞEHİT BABASININ ADINI TAŞIYOR Maden şehitliğinin ilginç bir o kadar da acı ziyaretini 2.5 yaşındaki Süleyman Kandemir yaptı. Madenci Süleyman Kandemir, kazada can verdiği zaman hamile olan Özge Kandemir, doğan oğluna faciada kaybettiği eşinin adını verdi. Özge Kandemir, acının yıldönümünde de, oğluyla mezarlığı ziyaret etti.

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