(Görüntülü Haber) Soma "301+" sergisi Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde

Haber-Kamera: Hakime TORUN / İSTANBUL () Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü Başkanı Doç. Uğur Günay Yavuz'un çektiği fotoğraflardan oluşan "301+" isimli Fotoğraf Sergisi, maden kazasının üçüncü yıldönümünde İstanbul, Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde açıldı. Serginin amacına ilişkin konuşan Uğur Günay Yavuz, "Üzülmenin dışında ne yapabilirim diye düşündüm. Elimde tırnak içinde söylüyorum. Silah diyebileceğim fotoğraf çekmek vardı. 301 canın kaybını fotoğraf ile anlatabilirim diye düşündüm" dedi. Yavuz, yıldönümü olan Soma maden kazasına ilişkin, "Bu bir kaza, kader değil. Engellemek mümkün. Sayı önemli değil bir can kaybı dahi yaşanmasın. Dava süreci çok sarsıcı. Hakimin sanıklara 'bey' diye hitap etmesi aileleri çıldırttı. Yansız kararlar adalete yansımalı. Umarım adalet gerçekleşir. Geç olsun güç olmasın. Tekrarının olmaması için bilinç oluşmalı" diye konuştu. "301+' fotoğraf projesinin çekimleri 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği kazayı anlatan sergi Türk Psikologlar Derneği ve Sosyal Haklar Derneği'nin de destekleriyle gerçekleştirildi. Temmuz ve Ağustos 2015'te Soma, İstanbul, Kırkağaç, Akhisar ve Kınık'ta bulunan şehit madenci ailelerine yapılan ziyaretlerde yapılan fotoğraf çekimlerinden oluşuyor. İki aylık çalışma sürecinde yüzün üzerinde aileye ulaşılmış, altmış aileye ev ziyaretleri yapılarak bu ziyaretler sonucunda elli ailenin fotoğraf çekimleri yapıldı. 301+, Soma dışında yaşayan insanlara bunu göstermeyi amaçlayan bir fotoğraf projesi. İlk olarak 13-14 Mayıs 2016'da Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği'nde açılan sergi, 12-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul, Beşiktaş Fulya Sanat'ta gezilebilir.