(Görüntülü Haber) Solo Türk'ün prova uçuşu nefes kesti

İlker KILIÇASLAN MANİSA, () MANİSA'da, Turizm Haftası kapsamında cumartesi günü gösteri yapacak Solo Türk ekibi, gösteri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Manisalılar provayı meraklı gözlerle izlerken, bazıları da alçak uçuşlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı. Manisa'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Nisan Cumartesi Günü gösteri uçuşu yapacak Solo Türk ekibi, Manisa semalarında prova yaptı. Prova öncesinde Manisalıların korku yaşamaması için Şehzadeler Belediyesi tarafından vatandaşlara SMS yollanarak, prova yapıldığı ve korkmamaları gerektiği ifade edildi. Solo Türk'ün prova uçuşunu Manisalılar, ellerinde cep telefonlarıyla kaydederek ve merakla gözlerle izledi. Yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından Solo Türk ekibinin provası sona erdi. Solo Türk ekibi, 21 Nisan Cumartesi Günü saat 15.00'te, Manisa Fuar Alanında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapacak.