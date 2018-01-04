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(Görüntülü Haber) Sokaktaki hayvanlar için askıda mama

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te bir petshop sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Petshop sahibi Eren Başer, hayvansever vatandaşların günde verdiği 2 lira ile hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama...

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te bir petshop sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Petshop sahibi Eren Başer, hayvansever vatandaşların günde verdiği 2 lira ile hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. İzmit'te petshop dükkanı bulunan Eren Başer, sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Eren Başer, hayvanseverlerin bağışladığı 2 liralar ile mahalle aralarında hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. Yaklaşık 3 ay önce askıda mama uygulamasını başlattığını söyleyen Eren Başer, "3 aydır askıda mama uygulamasını yapıyorum. Askıda ekmek var da neden askıda mama olmasın mantığıyla harekete geçerek başladık. İnsanlarımız çok duyarlı ve yoldan geçerken afişlerimizi görüyorlar. 2 lira bırakıyorlar ve ben de bu paraları topluyorum. Daha sonra İzmit Yürüyüş Yolu, Serdar Mahallesi gibi genelde hayvanların yiyecek bulamayacakları noktalara mamayı bırakıyorum. Kış aylarında çok daha fazla protein toplasınlar diye yaş mama bırakmayı tercih ediyoruz. Hayvansever vatandaşlar duyarlı, 2 lira onlara fazla gelmiyor. Hayvanlara mama vermeye gittiğimde beni beklediklerini görüyorum. Çok mutlu oluyorum" dedi.

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