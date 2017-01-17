(Görüntülü Haber) Sokakta kedi besleme kavgası
17 Ocak 2017 Salı 14:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu...
- 2Prof.Dr.Gülmez: Güneş girmeyen eve verem...
- 3Uzman uyarısı;: Bebekler de kum döker
- 4Yıllar içerisinde kırışıklık için...
- 5Dr. Kasapoğlu : Kalabalık ortamda bulunanlar...
- 6(Görüntülü Haber) Ambulansta kalbi duran...
- 7(Görüntülü Haber) Yozgat Şehir Hastanesi...
- 8Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne...
- 9Grip ve nezle, en çok stresli insanları...
- 10Dünyayı etkisi altına alan gizli tehlike:...
- 147 yıl sonra aynı sınıfta buluştular
- 2Sınav kaygısı başarıyı engelliyor
- 3Savcı, ÖSYM'nin son 15 yıllık sınav...
- 4MEB İsmet Yılmaz yeni müfredatı açıklıyor
- 5Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
- 6İş hayatına önde başlamak için: Erasmus...
- 7İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri...
- 8Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden...
- 9Manisa'da 11 Ocak'ta bazı okullara...
- 10(Görüntülü Haber) Atatürk Üniversitesi'nde...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber)Teröristin yakalandığı...
- 2(Görüntülü Haber)Denizli'de FETÖ'nün...
- 3Karşıyaka'da gerginlik tırmanıyor
- 4(Görüntülü Haber) Gaziantep'te...
- 5- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
- 6Altınordu ilk galibiyet peşinde
- 7Volkswagen ve Audi aktüel iki model aracı...
- 8Kıbrıs müzakerelerinde 5’li konferans...
- 9(Görüntülü Haber) Erdal Tosun'un...
- 10Kavganın husumete dönüşmemesi için...
- 11Nevşehir’de FETÖ'den 20 polis adliyeye...
- 12115 İŞÇİYE "İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN...
- 13(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan:...
- 14İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu:...
- 15Sevgilisini öldüren genç de kurtarılamadı
- 16(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu:...
- 17Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden...
- 18(Görüntülü Haber)Kılıçdaroğlu: Söz...
- 19PFDK, Aziz Yıldırım'a 45 gün hak...
- 20Siverek'te TIR'da 258 kilo esrar...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:18
|13:24
|15:54
|18:13
|19:45