(Görüntülü Haber) Sokak müzisyenlerinden Avcılar'da renkli konser (2)

AVCILAR'da sayıları giderek artan sokak müzisyenlerinin çaldığı birbirinden kıvrak şarkı ve türküleri duyanlar müziğe dans ederek eşlik ederken ortaya birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Marmara Caddesi'nde tek başlarına gitar, saz, akordeon çalarak konser veren, pandomim veya kukla gösterisi sokak müzisyenlerinin yanı sıra zaman grup halinde sanatçılar da eksik olmuyor. Sokak müzisyenleri belediye zabıtalarının kendilerine nadir haller dışında müdahale etmediğini bu nedenle diğer ilçelerin aksine burada rahatça müziklerini çaldıklarını söyledi. Akşama doğru başlayan ve çoğu zaman karanlık bastırmasına rağmen devam eden sokak konserlerinde müzisyenlerinin söylediği şarkı ve türküleri izleyenlerin sayısı kısa sürede artıyor. Sevdikleri şarkı veya türküleri cep telefonları ile görüntüleyenler, izleyicilerin çoğu özellikle Roman havalarının hareketli ezgileri ile zaman zaman kendilerini pistte bulabiliyor. Anadolu yakasındaki Göztepe'den haftanın 3 günü Avcılar'a gelerek başta Roman havaları olmak üzere çeşitli kıvrak şarkıları seslendiren 5 kişilik grup gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Sokak müzisyenleri konserlerini özellikle buradaki bir özel okula devam eden öğrencilerin ders saatlerine göre ayarlarken, esnafın önemli bu konserlerin 'Avcılar Klasiği' haline geldiğini, insanları mutlu ve eğlenirken görmekten kendilerinin de mutlu olduklarını söylediler. Bazı esnaflar da çok yüksek sesle müzik yapılmamasını istediler.