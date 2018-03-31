Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

(Görüntülü Haber) Sokak kedisi, mahsur kaldığı 7 metrelik elektrik direğinden aşağı atladı

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu. Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı...

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu. Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde göreve giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bir kedinin tırmandığı elektrik direğinde mahsur kaldığını fark etti. Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan DEDAŞ ekiplerini gören kedi, panik ve korkuyla elektrik direğinin en üst tepe noktasına çıktı. Kediyi kurtarmak isteyen görevliler, uygun giysileri giyerek elektrik direğine tırmandı. Elinde torba, yüzünde kaskla direğe tırmanan görevliden korktuğu her halinden anlaşılan kedi ne yapacağını bilmeden, aşağı ve yukarı hareket etmeye başladı. Görevlinin kendisine doğru geldiği sırada kedi de aşağıya doğru bir kaç metre indikten sonra 7 metrelik yükseklikten aşağı atlayarak, sokakta koşmaya başladı. Kedinin direğinde başında olması, aşağı atlaması ve sokakta koşması anı aşağıda bekleyen bir DEDAŞ görevlisi tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314