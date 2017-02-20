(Görüntülü Haber) Sokak hayvanlarının annesi oldu

DENİZLİ'de çocuk sahibi olmayan 13 yıllık evli Gülşah Kurt, eşiyle birlikte yaşadığı evde 30 kedi ve 7 sokak köpeğe bakıyor. Pamukkale İlçesi Gökpınar Mahallesi'ndeki kiralık evde boyacı Adem Kurt ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Gülşah Kurt, çocuk sahibi olmak istedi, ancak üç kez düşük yaptı. Çocuk sahibi olamayan çift, evlat sevgisini sokak hayvanlarında buldu. Kurt çifti, şehir merkezindeki evlerini boşaltarak sokak hayvanlarına rahatlıkla bakabilecekleri bahçeli bir eve taşındı. Burada 30 kediye ve 7 sokak köpeğine bakan Gülşah Kurt, oluşturdukları beslenme noktalarında ise 100'e yakın sokak köpeğini mamayla besliyor. Evlerini paylaştıkları kedi ve köpeklere isimler veren Gülşah Kurt, onları evladı gibi gördüğünü söyleyerek, "13 yıllık evliyiz, çocuğumuz olmadı. Bebeklerimizin kaybından sonra eşim sevmediği halde benim mutluluğum için sokak hayvanlarına bakmayı kabul eti. Evin içinde 30 kedi var, biri hariç hepsini sokaktan topladık, 7 köpek var. Kediler ve köpekler kavga etmeden aynı evi paylaşırken, çoğunluğunun çeşitli yerlerinde sakatlıkları var. Kör ve sağır olan kediler ile bacağı olmayan köpeklerimiz var. Evde bu kadar çok evladımız olunca çevreden de tepkiler alıyoruz. Bu hayvanlar da doğanın bir parçası onların da canı var. Ama sürekli şikayet ediyorlar, evin bahçesinde hayvanları taşlıyorlar. Sürekli şikayet edildiğimiz için belediye ekipleri, zabıtalar geliyor, hayvanları götürmek istiyorlar, ben de engel oluyorum. Ben yasaya aykırı bir şey yapmıyorum. Hayvanseverlerden de destek alıyoruz. Eşim inşaatta boyacı ustası. Akşamları da ek gelir sağlamak için tekvando dersleri veriyor. Onun kazandığıyla evlatlarımızı besliyoruz. Evimizde onlarla mutluyuz" dedi. Beslenme noktalarındaki köpekleri zehirlediklerini öne süren Kurt, "Hayvanların zehirlenip öldürülmesi olayını sık sık yaşıyoruz, ancak bu kadar çok sokak köpeği kaybımız olmamıştı. Beslenme noktasına gittiğimizde birebir bildiğimiz yaklaşık 30 sokak köpeğimizi bulamadık. 20'ye yakın köpeğin ölüsünü bulduk. Ölen köpekler arasındaki 5 yavruyu kurtardık. Bunu yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.