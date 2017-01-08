* Ataköy'deki çevre sakinleri kar yağışı ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yiyecek getirdi, evlerinden getirdikleri battaniyeleri ile köpeklerin üzerlerini örttü. Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde sokak hayvanları için çevre sakinleri evden yiyecek getirdi. Hayvanları besleyen mahalle sakinleri getirdikleri battaniyelerle köpeklerin üzerini örttü. Bazı vatandaşlar, bu duyarlığı her vatandaşın yapması gerektiğini belirterek, sokak hayvanlarına özellikle soğuk havalarda yardım edilmesini istedi. Üzerileri battaniye ile örtülen sokak hayvanları, getirilen yiyeceklerle karınlarını doyurdu.
(Görüntülü Haber) SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
* Ataköy'deki çevre sakinleri kar yağışı ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yiyecek getirdi, evlerinden getirdikleri battaniyeleri ile köpeklerin üzerlerini örttü. Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Ataköy'deki...
08 Ocak 2017 Pazar 15:50
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