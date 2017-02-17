(Görüntülü Haber) Soğuk havada, bedava sıcak salep kuyruğu

Turgay İPEK / ERZURUM, () ERZURUM'un ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) sponsor bir firm, soğuk havada sıcak salep dağıtınca kuyruklar oluştu. Açılış gününden itibaren başlayan ve şiddetini giderek artıran soğuk havalar nedeniyle salep, festivale katılanlar arasında büyük ilgi görüyor. Firma yetkilileri, vatadaşlara salebin yanında bir de bere hediye ediyor.