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(Görüntülü Haber) Şoförler odası seçiminde sonuçlar açıklandı, sandalyeler havada uçuştu

Atilla ATMACA  EREĞLİ(Konya),()  KONYA'nın Ereğli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinin sonuçları açıklandıktan sonra adayları destekleyenler arasında çıkan kavgada yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber...


Atilla ATMACA  EREĞLİ(Konya),()  KONYA'nın Ereğli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinin sonuçları açıklandıktan sonra adayları destekleyenler arasında çıkan kavgada yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber gazıyla müdahele ederek kavgayı ayırdı.


Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen olağan genel kurulunda Yalçın Bozkır, Kerim Tekin ve Ali Sağlam, başkanlık için aday oldu. Yapılan seçimlerinden ardından adaylardan Yalçın Bozkır 428, Ali Sağlam 417 ve Kerim Tekin 165 oy aldı. Oyların açıklamasından sonra ise salonda bulunan adayları destekleyenler arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgaya ayırdı.  

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