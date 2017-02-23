(Görüntülü Haber) Sobayı benzinle yakarken alevler içinde kaldı

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK(Sakarya), () - SAKARYA'nın Karapürçek İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonunun ofisinde sobayı benzinle yakmaya çalışan F.K., alevler içerisinde kaldı. F.K.'nın vücudunda yanıklar oluştu. Karapürçek'te bir akaryakıt istasyonunun ofisinde ısınmak için sobayı yakmaya çalışan F.K. sobanın içine benzin döktü. Sobanın bir anda parlaması sonucu alevler içinde kalan F.K. koşarak dışarıya çıktı. Bu sırada çevrede bulunanlar F.K'nın üstüne su dökerek müdahale etti. Vücudunda yanıklar oluşan F.K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. F.K'nın sobaya benzin dökmesi, alevler içinde kalarak dışarı koşmasını kameralar kaydetti.