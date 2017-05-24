(Görüntülü Haber) SMA hastası Firdevs'in ilaç mutluluğu

Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, doğuştan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan 5 yaşındaki Firdevs Koparal'ın ailesi, ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağı haberini alınca büyük mutluluk yaşadı. Doğuştan SMA hastası olan 5 yaşındaki Firdevs Koparal'ın annesi Fatma ve babası Mehmet Koparal, ilaçların SGK tarafından karşılanacağı haberini televizyondan aldı. İlaçların karşılanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan Fatma Koparal, "1 yıldır bu ilacı bekliyorduk. Müjdeli haberi duyduk ve çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Sağlık Bakanı'ndan Allah razı olsun. Ümitlerimizi boşa çıkarmadılar. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz" dedi. Haberi duyar duymaz eşini aradığını anlatan anne Koparal, "Ağlayarak konuştum. Haberi duyan aile büyüklerimiz de aradı ve 'Gözünüz aydın' dedi. Şuan mutluluğumu tarif edemiyorum" diye konuştu. Baba Mehmet Koparal ise, yetkilelere teşekkür ederek, "Bu müjdeyi kızıma hemen söylemek istedim. İşimi bitirir bitirmez kızıma 'senin ilacın geldi' dedim. Baktım ki o da telefona haberi çekmiş. Bana ilacının geleceğini söyledi. İnşallah bu ilaç SMA hastalarına umut olur" diye konuştu.