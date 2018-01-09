(Görüntülü Haber) Siyaset, iş ve spor dünyası Batmanlı işadamını son yolculuğuna uğurladı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden işadamı Necat Nasıroğlu'nun cenazesi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, HDP Milletvekili Osman Baydemir ve Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.



Dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında yaşamını yitiren Batmanlı işadamı ve kanaat önderi Necat Nasıroğlu için merkeze bağlı Kayabağı köyünde tören düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu, Batman Valisi Ahmet Deniz, HDP Milletvekili Osman Baydemir, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda işadamı ve Batmanlılar katıldı.



8 çocuk babası Necat Nasıroğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile kabristanında toprağa verildi.



'ÇOK DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ'



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, çok başarılı bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Çok değerli bir büyüğümüzdü. Batmanımızın ve ülkemizin yetiştirdiği hayırsever, başarılı bir ağabeyimizi kaybettik. Hepimizin takdir ettiği değerli bir ağabeyimizdi. Takdiri ilahi. Hayırsever ağabeyimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Yakınları ve kederli ailesine sabır diliyorum" dedi.



Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ile işadamı Metin Güneş, Nasıroğlu'nun büyük oğulları Muzaffer ve Ferhat Nasıroğlu'na sarılarak, teselli etti. Orman, “Her şeyden önce Necat Nasıroğlu çok iyi bir insandı. Bize sürekli nasihatlerde bulunurdu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hacı Necat Amca'nın ölümü bizi üzdü. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

