(Görüntülü Haber) Sivrihisar'da Model Uçak ve Helikopter Festivali

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesinde 'Model Uçak ve Helikopter Festivali' düzenlendi. Festivale Almanya'dan gelen Danıela Frank ve Sımone Zunterer de katıldı.



Model Uçak ve Helikopter Festivali, Sivrihisar İlçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda model uçak kulübünün ve bireysel katılımın olduğu festival renkli görüntülere sahne oldu. Festival Komitesi sorumlusu Işıl Görenoğlu, ilk kez düzenledikleri 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nin ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Görenoğlu 3 gün süreli festivalle ilgili şu bilgileri verdi:



"Birçok katılımcımız var. Yurtdışından da 2 katılımcımız bulunuyor. Almanya'dan gelen Daniela Frank ve Sımone Zunterer adlı 2 kadın, model helikopter uçuşu yapıyorlar. Ayrıca Türkiye'den de birçok model uçak kulübü katıldı etkinliğimize. Buraya bireysel olarak gelip de uçuşa katılan katılımcılarımız da mevcut. Bu ilk kez yapılan bir festival. Bundan sonra inşallah tekrar yapmak istiyoruz. Özellikle gençlerimize havacılığı sevdirmeyi istiyoruz. Model uçaklar ve helikopterler de havacılığın bir parçası. Keyifli zamanlar geçirmek isteyenler, havacılık ile ilgili burada bu havayı solumak ve bunu yaşamak isteyenleri alanımıza bekliyoruz."



Festivale Almanya'dan katılan Daniela Frank ve Sımone Zunterer de festivale katılmaktan memnunluk duyduklarını belirtti. Sımone Zunterer, "Ben 15 yaşındayken kendime oyuncak bir model uçak almıştım. Daha sonrasında kendi kendime geliştirmeye başladım. Ailem çok fazla desteklemedi. Ama ben çok istediğim için devam ettim. Biz kesinlikle daha çok kadının bu hobiyi edinmesini ve daha çok buna yönelmesini çok isteriz. Bazen kadınlar çekinebiliyorlar. 'Biz bunu becerebilir miyiz? Yapabilir miyiz?' Biz kendilerine yardımcı olabiliriz. Gereken eğitimi ve desteği vermeye de hazırız. Umarım daha çok kadın bu hobiye yönelir" diye konuştu.



Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'ndeki festival etkinliği çok sayıda kişi izledi. Dün başlayan festivalin yarın sona ereceği belirtildi.