(Görüntülü Haber) Siverek’te yeni yıla yine silahlı kutlama ile girildi
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. 2018 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü....
01 Ocak 2018 Pazartesi 09:38
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. 2018 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
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