Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, boş arazide kesilen dört eşeğe ait kafa bulundu. Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Çağa Mahallesi yakınlarında koyun otlatan çobanlar, boş arazide kesik eşek başlarını görünce jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine araziye giden jandarmaların incelemesinde, 4 eşeğe ait kafa ve ayaklar ile deri bulundu. Kesik eşek başları ve sakatatlar ilçe dışındaki boş alana kireçlenerek gömülürken, jandarma kesik başları araziye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Siverek’te kesilen 4 eşek kafası bulundu
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, boş arazide kesilen dört eşeğe ait kafa bulundu. Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Çağa Mahallesi yakınlarında koyun otlatan çobanlar,...
17 Ocak 2017 Salı 16:39
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