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(Görüntülü Haber) Siverek'te öğrencilerin asker sevgisi

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun kırsal mahallesindeki okulda düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programına katılan askerlere öğrenciler ilgi gösterdi. Programa...

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun kırsal mahallesindeki okulda düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programına katılan askerlere öğrenciler ilgi gösterdi. Programa katılan jandarmaları gören öğrenciler 'En büyük asker, bizim asker' sloganıyla karşıladı. Karakoyun İlk ve Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirleri okumasının ardından İstiklal Marşı'nı ezberleme yarışmasında dereceye giren öğrencilere jandarma ekipleri tarafından Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi. Törene katılan Astsubay Çavuş Öznur Sapsız Vatan ve millet sevgisini her ne kadar kelimelere sığdıramasak da sizlere şunları söylemek istiyorum ki, vatan insanın içinde doğup büyüdüğü anayurdudur. Her insanın vatanı kendisi için kutsaldır, yüce Türk milleti için de Türk toprakları çok değerli ve kutsaldır. Vatan sevgisi dünyadaki tüm sevgilerden en üstün olan sevgidir dedi. Törenin ardından okulda bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi Komando Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayrakları ile askerlere sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, askerlerle uzun süre 'En büyük asker, bizim asker' sloganı attı. Askerlerin etrafını saran öğrenciler onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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