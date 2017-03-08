Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kadın fotoğrafçıların düzenlediği 'Kadınların gözünden Siverekli kadınlar' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Cıncıklı Hamamda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına; Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Ak Parti ilçe Başkanı İlhan Çelik, STK temsilcileri ile kadınlar katıldı. Serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, tüm kadınların gününü kutlayarak, anlamlı sergiden dolayı kadın fotoğrafçılara teşekkür etti.
(Görüntülü Haber) Siverek'te kadın temalı fotoğraf sergisi
Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kadın fotoğrafçıların düzenlediği 'Kadınların gözünden Siverekli kadınlar' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Cıncıklı Hamamda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına;...
08 Mart 2017 Çarşamba 13:43
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