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(Görüntülü Haber) Siverek'te DEDAŞ çalışanı 45 kişi iş bırakma eylemi yaptı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Anonim Şirketi'nde (DEDAŞ) çalışan 45 işçi, şirketin yol ve yemek haklarıyla ilgili açtıkları davadan vazgeçmeleri...

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Anonim Şirketi'nde (DEDAŞ) çalışan 45 işçi, şirketin yol ve yemek haklarıyla ilgili açtıkları davadan vazgeçmeleri yönünde baskı yapıldığını öne sürerek, ahşap kablo makarasını ateşe verip, iş bırakma eylemi yaptı. Güney Mahallesi'nde bulunan DEDAŞ Elektrik Arıza Bakım Şefliği'nde toplanan 45 işçi, şirketten yol ve yemek bedellerini almak için açtıkları davalardan vazgeçirilmek istendiğini öne sürdü. İşçiler, Arıza Bakım Şefliği bahçesinde elektrik kablolarının sarıldığı tahta makarayı ateşe verdi. Burada işçiler adına açıklama yapan Bülent Karaağaç, şunları söyledi: "TEDAŞ döneminden beri bizlere yatırılmayan yemek ve yol bedellerini almak için açmış olduğumuz davalardan vazgeçmemizi istiyorlar. Devlet bunlara ihaleyi tüm hakları ile verdi. 10 yıl önce devlete açtığımız davaların paraları firmadan tahsil edileceği için bizleri vazgeçirmeye çalışıyorlar. 'Sendikaya üye olmayacaksınız' diyorlar. Davanın emsalleri var. Dava açan ve hak kazanan işçi arkadaşlarımız var. Bizler hakkımızı istiyoruz." İşçiler bahçede yaktıkları ateş önünde yapılan açıklamanın ardından iş bırakıp evlerine döndü.

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