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(Görüntülü Haber) Siverek'te CHP'liler, Atatürk heykeline saldırıyı kınadı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde CHP ilçe yönetimi, seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline tahra ile zarar vermesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde ellerinde Türk...

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde CHP ilçe yönetimi, seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline tahra ile zarar vermesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan CHP üyeleri, dün yapılan saldırıyı kınadı ve basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan CHP İlçe Başkanlığı Sekreteri İbrahim Halil Yarış, şunları söyledi: "İlçemizde meydana gelen Atatürk heykeline tahra ile yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı pervasızlıktır. Son zamanlarda kurucu iradeye ve liderine yapılan sistematik saldırıların prim yaptığı, bilinçli bir şekilde sürdürülmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saldırı, ona yapılan sözlü saldırılardan güç alanların pervasızlığını yansıtmaktadır. Yapılan saldırıyı kınıyor, saldırganı ve zihniyetini lanetliyoruz."

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