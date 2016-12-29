Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - HOLLANDA'nın Amsterdam kentinde yaşayan Sivas Yıldızeli Demircilik Köyü Derneği üyelerince, Halep için toplanan 32 bin lira Sivas Belediyesi'ne teslim edildi. Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Demircilik Köyü Derneği, Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan üyeleri tarafından Halep için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yurt dışındaki Sivaslılar arasında toplanan 32 bin lira, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim edildi. Belediye Başkanı Sami Aydın, bağış için teşekkür etti. Hollanda'da yaşayan Demircilik Köyü Derneği üyesi Göksel Bayrak da, Halep'te yaşanan olaylara duyarsız kalmadıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Bayrak, içinde yardım parası olan çantayı Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim etti.
(Görüntülü Haber) Sivaslı gurbetçilerden Halep'e 32 bin lira yardım
Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - HOLLANDA'nın Amsterdam kentinde yaşayan Sivas Yıldızeli Demircilik Köyü Derneği üyelerince, Halep için toplanan 32 bin lira Sivas Belediyesi'ne teslim edildi. Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Demircilik Köyü...
29 Aralık 2016 Perşembe 15:58
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