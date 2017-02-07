(Görüntülü Haber) Sivas Valisi: Cumhurbaşkanı'nın istihdam çağrısına 50 kişi ile başlıyoruz

SİVAS Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'istihdam seferberliği' talimatını hemen uygulayacaklarını belirterek, "Bu istihdam seferberliğine destek olacağız. İlk etapta 50 kişi ilave istihdamla bu işe başlıyoruz" dedi. Sivas Valisi Davut Gül, Doğan Haber Ajansı () Sivas Bürosunu ziyaret etti. Burada Sivas Büro Şefi Eraydın Aytekin ile bir süre sohbet eden Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı 'istihdam seferberliği' çağrısına ilk desteği Sivas'tan vereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir istihdam seferberliği başlatıldığını belirten Vali Gül, "Sayın cumhurbaşkanımız bu konuda valilerin takipçi olması yönünde talimat verdi. İnşallah biz de Sivas'ta gerek valilik olarak, gerek özel idare olarak, gerek belediyeler, kaymakamlılıklar olarak daha çok da iş adamlarımızın olabildiğince çok istihdam sağlamalarıyla ilgili bu istihdam seferberliğine destek olacağız. Takipçisi olacağız" dedi. "YATIRIMCININ ÖNÜNDEKİ ENGELİ AÇACAĞIZ" Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Vali Gül, "2017 yılının da ciddi anlamda bir atılım yılı olacağını düşünüyoruz. İş adamlarımızında buna hazırlıklı olarak mevcut işçilerin çıkarılmasından ziyade yeni işçiler alarak bu yapacakları atılıma şimdiden hazırlıklı olmalarını arzuluyoruz. Kamu eliyle de, özel sektör eliyle de mutlaka yapılacak bir şey var. Birebir takip edeceğiz. Yatırımcının önündeki engelleri açacağız. Yatırımcının yatırımı yapmasıyla ilgili Sivas'ta ve Türkiye genelinde yapılması gereken ne varsa birebir işlerini takip edeceğiz. Yeter ki 1 kişi daha fazla istihdam edilsin. Bu istihdam seferberliğini hem Türkiye'de hem Sivas'ta da ciddi anlamda karşılığının olacağının düşünüyorum. Daha önce sayın cumhurbaşkanımız seferberlik başlattığında yaklaşık 1.5 milyon ilave istihdam sağlanmıştı. Şimdi bunun daha ötesinde bir istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. İlk etapta da bizler 16 ilçe kaymakamlıklarımızla birlikte toplamda 50 kişi ilave istihdamla bu işe başlamış olacağız. Yani ihtiyaç olan yerlerde istihdam seferberliğine 50 kişiyle destek olacağız. Bizim yaptığımızın aynısını da TOBB, ticaret odası üyeleri ve esnafımızın yapmasını, herkesin taşın altına elini koymasını bekliyoruz" dedi. 2017 yılında il genelinde kamu binalarının yapımına ağırlık vereceklerini belirten Vali Gül, mevcut öğretmenevinin de yıkılarak yenisinin yapılacağını söyledi. Eğitime yüzde 100 destek kampanyasında şu ana kadar 4 okul yapımı için protokol yapıldığını, hayırseverlerin desteği ile bu rakamı 10'a çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.