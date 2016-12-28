(Görüntülü Haber) Sivas'tan Halep'e 13 TIR'lık yardım

SİVAS'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından il genelinde toplanan yardım malzemeleri, 13 TIR'la Halep'e gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan kampanya ile il genelinde okullardaki öğrencilerin desteğiyle toplanan yardım malzemesi Halep'e gönderildi. Yardım TIR'larının gönderilmesi için bugün Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un yanı sıra İHH Sivas Şube Başkanı Ahmet Çakmak, müdürlük personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gurur duyucu bir çalışmaya imza attık. Hem resmi hem de özel olan okullarımızdan toplanan yardımları bugün Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gönderiyoruz. Buradaki yardımların miktarı önemli ama en önemlisi de bizim bir taraf olduğumuzu göstermektir. Dünyanın sahip çıkmadığı ve sadece edebiyatını yaptığı bu ezilen Suriyeli halka ulaşmak için Türkiye olarak seferber olduk. Elimizden gelen budur. İnşallah daha büyüklerini devletimiz ve halkımız yapıyor" dedi. Konuşmanın ardından Kuran okunarak dua edildi. Daha sonra 5 TIR'ı un, 1 TIR kuru gıda ve ilçelerden gelen 4 TIR yardım malzemesi yüklü toplam 10 TIR, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı. MÜFTÜLÜKTEN DE 3 TIR YARDIM MALZEMESİ Halep için başlatılan yardım kampanyaları kapsamında İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganı ile 3 TIR yardım malzemesi toplandı. Kentte faaliyet gösteren Abdulvahabi Gazi Kız Kuran Kursu öğrencileri tarafından toplanan 3 TIR'lık yardım malzemesi için Kuran kursu önünde tören düzenlendi. Tören konuşan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Ülkemizin yanı başında büyük sıkıntılarla boğuşmakta olan din kardeşlerimiz var. Bizim milletimiz bu konuda son derece duyarlıdır. İnşallah yardımlarımızın devamı gelecektir. Bu hem bir insanlık görevi, hemde en önemlisi bizim İslami görevimizdir. Din kardeşlerimizi bu noktada mağdur bırakmamamız gerekiyor" dedi. Açıklamanın ardından 1 TIR çocuk ve yetişkin giyim malzemesi ve 2 TIR kuru gıdadan oluşan yardım malzemesi Halep'e gönderildi.