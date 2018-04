(Görüntülü Haber) Sivas'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlaması

SİVAS'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Polis üniforması giyen çocuklar törende ilgi oldağı oldu.



Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Emniyet teşkilatı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polisin toplumun vicdanı olduğunu söyleyen Gül, çocukların en çok istediği mesleğin başında polisliğin geldiğini ifade etti. Polislerin haksızlıkları bertaraf ettiğini ve suçu önlediğini dile getiren Gül, "Türk Polis Teşkilatı son yıllarda özellikle araç, gereç ve personel anlamında çok büyük mesafeler katetti. İnşallah daha iyi mesafeler katedecek. Hem terörle mücadelede hem asayiş olaylarında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bunun da en önemli müsebbibi polis teşkilatında görevli personellerimiz." dedi.



İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise Türk milletinin asker ve polisi seven bir toplum olduğunu belirterek, "Doğduğumuzdan itibaren vatan ve millet sevdasıyla yetişiyoruz. Bayrak bizim için her şey, çocuklarımızın üniforma içerisinde yetişmesini artı bir değer olarak görüyoruz" diye konuştu.



Törende,polis üniforması giyen çocuklar büyük ilgi gördü.