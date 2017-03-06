(Görüntülü Haber) Sivas'ta şehitleri anma programında duygulu anlar

SİVAS'ta Polis Meslek Yüksekokulu tarafından terörle mücadelede şehit olan güvenlik görevlileri için 'Şehitleri Anma Töreni' düzenlendi. Törende şehit aileleri duygu dolu anlar ortaya çıktı. Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Yüksekokul Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Şehit Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in adının verildiği atış poligonu ve terörle mücadelede geçen yıl şehit düşen özel harekat polis memuru Osman Yurt'un isminin verildiği kültür ve konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sivaslı şehitlerin hayat hikayelerini anlatan sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi. Bu sırada şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar ortaya çıktı. "ŞEHİTLERİMİZ UNUTULDUĞUNDA ÖLÜRLER" Sivas Valisi Davut Gül, ay yıldızlı bayrağın şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde dalgalandığını anlatırken, şöyle konuştu: "Onların isminin yaşatılması, onlara bizim millet ve devlet olarak borcumuzdur. Şehitlerin ölmeyeceğine inanıyoruz. Şehitlerimiz unutulduğunda ölürler. Onların bu dünyada da unutulmaması lazım. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını biliyoruz. Bu konuda hem milletimizin hem devletimizin bütün terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.Teknolojinin tüm imkanları terörle mücadele de kullanılmaya başlandı. Herkes şundan emin olsun, bu coğrafya terör örgütlerinin iştahını kabartsa da Türk devleti, Türk milleti bağımsızlığını devam ettirecek. Bu mücadele sizlerin desteğiyle de devam edecek. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şehitlerimize ve ailelerine sonsuza kadar minnet borcumuz var." Konuşma ardından Sivas Mevlana Kültürü Sema Derneği tarafından sema gösterisi yapıldı. Programda son olarak il protokolü tarafından şehit ailelerine plaket ve hediye verildi.