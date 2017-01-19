(Görüntülü Haber) Sivas'ta öğrenciler 'Demokrasi ve Adalet' için yürüdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () SİVAS'ta çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler 'Demokrasi ve Adalet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sivas Lisesi koordinesinde 'Değerler Eğitimi' kapsamında her okuldan 20 öğrencinin katılımıyla 'Demokrasi ve Adalet' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kentteki çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, ellerinde 'Adalet kainatın ruhudur', 'Bu vatan sahipsiz değil', 'Çağdaşlık için demokrasi' yazılı dövizler taşıyarak İnönü Bulvarı üzerinde yürüdü. Yürüyüş Buruciye Medresesi önünde saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yürüyüş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Ülkemiz bu yaz önemli bir süreçten geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemiz ikinci bir istiklal mücadelesi verdi. Bu çerçevede çocuklarımızın daha çok bilinçlenmesi, daha çok kendi değerlerine sahip çıkması, ülkesine, vatanına ve seçilmiş olan meclisine sahip çıkmak adına böyle bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun gereken etkiyi ve faydayı sağlayacağını umuyorum. Cumhuriyetin kurulduğu Sivas'tan başlayarak bu farkındalığı tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Öğrencilerimizin demokrasimize sahip çıktıklarını buradan bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.