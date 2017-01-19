Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...

(Görüntülü Haber) Sivas'ta öğrenciler 'Demokrasi ve Adalet' için yürüdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () SİVAS'ta çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler 'Demokrasi ve Adalet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sivas Lisesi koordinesinde 'Değerler Eğitimi' kapsamında her okuldan 20 öğrencinin katılımıyla...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () SİVAS'ta çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler 'Demokrasi ve Adalet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sivas Lisesi koordinesinde 'Değerler Eğitimi' kapsamında her okuldan 20 öğrencinin katılımıyla 'Demokrasi ve Adalet' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kentteki çeşitli okullarda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci, ellerinde 'Adalet kainatın ruhudur', 'Bu vatan sahipsiz değil', 'Çağdaşlık için demokrasi' yazılı dövizler taşıyarak İnönü Bulvarı üzerinde yürüdü. Yürüyüş Buruciye Medresesi önünde saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yürüyüş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Ülkemiz bu yaz önemli bir süreçten geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemiz ikinci bir istiklal mücadelesi verdi. Bu çerçevede çocuklarımızın daha çok bilinçlenmesi, daha çok kendi değerlerine sahip çıkması, ülkesine, vatanına ve seçilmiş olan meclisine sahip çıkmak adına böyle bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun gereken etkiyi ve faydayı sağlayacağını umuyorum. Cumhuriyetin kurulduğu Sivas'tan başlayarak bu farkındalığı tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Öğrencilerimizin demokrasimize sahip çıktıklarını buradan bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55