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(Görüntülü Haber)  Sivas'ta nevruz coşkusu

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, baharın gelişinin habercisi olan nevruz için yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar alanda yakılan ateşin üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdu. Atatürk Kongre...

 

 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, baharın gelişinin habercisi olan nevruz için yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar alanda yakılan ateşin üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdu.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Sivas Belediyesi Mehteran Takımı kısa bir konser verdi. Sivas Demirciler Esnaf Odası tarafından temsili demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte temsili olarak demir dövdü. Daha sonra Vali Davut Gül tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve vatandaşlar atladı. Bazı katılımcılar, ateş yükselince, atlamaya cesaret edemedi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, alanda izci öğrencilerin dağıttığı renkli yumurtaları tokuşturdu. Program, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle son buldu. Pilav ve ayran ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gördü. 

Kutlama alanının dışında da Vali Gül, Orman Haftası nedeni ile Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanları dağıttı.


 

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