(Görüntülü Haber) Sivas'ta KPSS heyecanı

Gökhan CEYLAN/SİVAS,() SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti. 2017 yılı lisans düzeyi KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) sınavının sabah oturumu Sivas'ta yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı. Ancak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile birlikte başlatılan saat uygulamasına göre, 09.45'ten sonra sınava gelenler salonlara alınmadı. Sınava girmek için yetkililerden yardım isteyen adaylar, bu duruma da tepki gösterdi. ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete bıraktıktan sonra özenle aranarak salonlara alındı. Başörtülü adayların kapalı kısımları kadın polisler tarafından özenle arandı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran okuyarak sınavdaki yakınlarının başarısı için dua etti.