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(Görüntülü Haber) Sivas'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.  Her yıl 7- 14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Her yıl 7- 14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Sivas Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Önal, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Yuvacı vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen yürüyüş Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın kutlanacağı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi. Burada düzenlenen programda polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılan malzemeler sergilendi. Kutlama programında konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bu etkinliklerdeki temel amacımız kazalar olmasın insanlarımız ölmesin diyoruz. Ancak trafik terörünün önüne bir türlü geçemiyoruz. Trafik kazalarının yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Trafik terörü ile topyekün milletçe mücadele etmekten başka çaremiz yoktur'' dedi.

Konuşmaların ardından yılın sürücüsü seçilen Cengiz Erbilen'e çeşitli hediyeler verildi. Melek Reşit Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu oyun sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri alanda kurulan stantları gezdi.

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