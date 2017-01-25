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(Görüntülü Haber) Sivas'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ta sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Sivas Belediyesi...

SİVAS'ta sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Sivas Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yayalar kaldırımları dolduran kar nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar oldu. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kent meydanında vatandaşlar sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy yolu sayısı 267 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 14, ilçelerden Zara'da 75, İmranlı'da 15, Şarkışla'da 7, Kangal'da 60, Divriği'de 35, Hafik'te 49, Altınyayla 6, Gemerek 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.

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