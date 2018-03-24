(Görüntülü Haber) Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (3)
24 Mart 2018 Cumartesi 20:39
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