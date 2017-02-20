(Görüntülü Haber) Sivas'ta Fırat Çakıroğlu için yürüyüş

SİVAS'ta Ülkü Ocakları üyeleri, Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 2'nci yılında yürüyüş düzenledi. İzmir Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada ölen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat YLılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 2'nci yıl dönümü nedeniyle Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen yürüyüşte ellerinde Çakıroğlu'nun fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, merkezi kafeterya önünde toplanarak terör örgütü PKK aleyhine çeşitli sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Abdullah Güler, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu, davası, namusu ve vatanı için gözünü kırpmadan vatan uğruna toprağın kara bağrına girip gönüllerimizde ölümsüzleşmiştir. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anlamak vatan sevdasının bayrak sevdasının ne olduğunu anlamak demektir. Vatan hainleri şunu asla unutmasınlar ki üniversiteli yiğit bozkurtlar asla onlara geçit vermeyecektir. Kandil'in fistanlı eşeklerine asla yenilmeyeceğiz" dedi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı yürüyüş Edebiyat Fakültesi önünde sona erdi. Son olarak grup hep birlikte ülkücü yemini etti. SUŞEHRİ'NDE DE ANMA PROGRAMI Çakıroğlu için Suşehri İlçesi'nde Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler de anma programı düzenledi. Çakıroğlu'nun fotoğraflarını açıp sloganlar atan grup adına Ülkü Ocakları üniversite birim başkanı Reyhani Berçin tarafından açıklama yapıldı. Emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.