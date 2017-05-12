(Görüntülü Haber) Sivas'ta Atatürk'e hakaret tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - CHP Sivas İl Başkanlığı ve Cumhuriyet Kadınlar Derneği Sivas Şubesi, Atatürk'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi. CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek Atatürk'e ve annesine hakaret edenlere, onlara destek ve sponsor olanlara bundan sonraki tepkilerinin farklı olacağını söyledi. Karasu, "Atatürk 24 yaşında başladığı asker kariyerine Şam'da, Trablusgarp'ta devam etmiş, Çanakkale'de bir destan yazarak birinci dünya savaşının kaderini değiştirmiştir. Bugün ona saldıranların dedeleri geçmişte düşmanla işbirliği yaparken Atatürk ve silah arkadaşları ülkeyi kurtarmıştır. Herkes haddini bilecektir. Bugün oturduğu koltukları Atatürk'e borçlu olanlar ona ve aziz hatırasına saygı göstermek zorundadırlar. Her şeyini Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlamıştır. Yendiği ülkeler bile onun siyasi ve askeri görüşlerine saygı göstermiştir. 20'nci yüzyılın dünyadaki en büyük lideri olduğunu kabul etmiştir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Üç beş tane çakalın sözü ile Atatürk'e bu toplumun sevgisi yok edilemez" diye konuştu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Nurten Yanalak ise dernek binasında düzenlediği toplantıda, "Atamıza yapılan bu çirkin iftiralarla dolu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu hainlerin cezasının verilmesini talep ediyoruz" dedi.