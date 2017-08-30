(Görüntülü Haber) Sivas'ta 'Arakan'da katliam' tepkisi

SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri ve Memur-Sen İl Temsilciliği, Arakan'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırılara tepki gösterdi. Öğlen namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AGD üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde 'Nobel Barış Ödüllü Katliam', 'Kurban Kanından Çok Müslüman Kanı Akıyor' yazılı dövizler taşıyarak slogan attı. Grup adına açıklama yapan AGD Sivas Şube Başkanı Bülent Şimşek, Arakanlı Müslümanların insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu, yeni doğan bebekler ve küçücük çocukların tüyler ürpertici şekilde şehit edildiğini söyledi. Şimşek, "Müslümanlara karşı yaşamaktan bezdirme, işkence ve katliamlar sistematik bir şekilde uygulanmaktadır. Her türlü temel hakkı yok sayılan, topraksız ve kimliksiz olarak yaşamaya çalışan Müslümanlar tüm dünyanın gözleri önünde adeta sürek avına tabi tutulmaktadır. Kurban Bayramı için hazırlık yaptığımız bu günlerde, Arakan'da yüreklerimizi parçalayan bu tablo İslam ülkelerinin bir ve bütün olarak oluşturacakları bir İslam Birliğinin eksikliğinin bir kez daha nelere mal olduğunu göstermiştir. AGD mensupları olarak bu bizler bu yaşanan gelişmeler karşısında tarihe tanıklığımızın ve insanlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak en başta yöneticilerimizi ve bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından Arakanlı Müslümanlar için dua edildi. "ARAKAN'DAKİ KATLİAM DURDURULMALIDIR" Arakanlı Müslümanlar adına bir açıklama da Memur-Sen Sivas İl Temsilci vekili Efe Zileli yaptı. Zileli, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında Arakanlı Müslümanlara karşı Budistler tarafından katliam yapıldığını söyledi. Zileli, "Ordu güçleri ve Budist rahipler öncülüğünde şiddeti giderek artan ve yaygınlaşan saldırılar sonucunda son üç günde Arakan'ın çeşitli köylerinde en az 2-3 bin Müslüman'ın katledildiğine ve 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğine dair vahim haberler ulaşıyor. Bizler Memur-Sen olarak, Myanmar hükümetini ve sessiz kalan her kurum ve ülkeyi kınıyoruz. Arakanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Arakan için insani yardım ve diplomasi konusunda ciddi adımlar atılması için çağrıda bulunuyor ve bu konularda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu bütün kamuoyuna, ilgili ve yetkili herkese duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.