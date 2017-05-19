(Görüntülü Haber) Sivas'ta ani yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, () - SİVAS'ta aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ta öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Cadde ve sokaklarda yağmurun etkisiyle su birikintileri oluşurken, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Hikmet Işık Caddesi üzerindeki esnaf ise yağmur nedeniyle iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yayalar da büyük su birikintileri nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Yağmurun bir süre sonra etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.