(Görüntülü Haber) Sivas'ta acemi erler yemin etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimi gören 1997-1 tertip 1'inci Kademe bin 232 er ile 366'ncı kısa dönem 189 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Zihni Yıldızhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi erlerin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bin 232 acemi er iki grup halinde yemin etti. Yeminin ardından birliğe ilk katılan askerler ve eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan askerlere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Törenin ardından erler aileleri ile buluşarak hasret giderdi.